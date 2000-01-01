25.04 20:38 MIGnews.com

Убийце шведской журналистки вынесли приговор

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Датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту принадлежавшей ему подводной лодки.Расчлененное тело Валль было найдено в море 21 августа 2017 года - спустя 11 дней после того, как она брала у изобретателя интервью по поводу его самодельной субмарины. На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.Мадсена обвиняли в том, что он заранее спланировал свое преступление, решив задушить Валль или перерезать ей горло.Изобретатель признает, что расчленил ее тело, но утверждает, что не убивал ее умышленно.30-летнюю женщину последний раз видели вечером 10 августа, когда она взошла на борт 40-тонной субмарины "Наутилус". Журналистка собиралась подготовить материал об изобретении Мадсена, передает Би Би Си.