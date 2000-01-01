В Индонезии загорелась нефтяная скважина

В среду утром, 25 апреля, в провинции Ачех на северо-западе Индонезии на нефтяной скважине вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли по меньшей мере 18 человек и еще 41 пострадали.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил спикер индонезийской службы по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.
В материале Reuters говорится, что трагедия произошла в тот момент, когда местные жители пришли собрать вытекавшую из переполненной скважины нефть и, вероятно, кто-то поблизости закурил сигарету.
Спасателям пока не удалось ликвидировать пламя высотой более 70 м, поэтому количество жертв остается неточным и может увеличиться.
В полиции предполагают, что скважина глубиной 250 метров была пробурена незаконно, поскольку нелегальный нефтяной промысел – распространенное явление в Ачехе.
Jumlah korban terus bertambah. 18 tewas, 41 luka, 5 rumah terbakar akibat kebakaran sumur minyak ilegal di Aceh Timur. Tinggi semburan api mencapai 75 meter. 4 damkar dikerahkan. Masyarakat dilarang mendekat. Api belum berhasil dipadamkan. @RadioElshinta@jokowi@prabowopic.twitter.com/enj8XWokai