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На создателя Новичка наехало авто, водитель денег предложил 25.04 19:05   MIGnews.com

На создателя Новичка наехало авто, водитель денег предложил

Во вторник, 24 апреля, в Анапе (Россия) химик, один из создателей "Новичка" Владимир Углев переходя дорогу у своего дома, попал под колеса машины, написала в своем Facebook журналист Наталия Геворкян ссылаясь на супругу потерпевшего.

Позже после общения с Углевым Геворкян рассказала, что чувствует он себя "прилично". Углев поведал, что заметил, что едет машина и не сбавляет ход, он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же "догнал" его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге головой разбил лобовое стекло машины.

На создателя Новичка наехало авто, водитель денег предложил

Как известно, Углев из России не уезжал и после отравления семьи Скрипалей он дал развернутое интервью, пишет The Bell.

На создателя Новичка наехало авто, водитель денег предложил

На создателя Новичка наехало авто, водитель денег предложил

Так, по его словам, яд создавали в рамках программы "Фолиант", заказчиком было Минобороны - в качестве заменителя советского аналога американского нервно-паралитического препарата VХ.

Назвал он и место данных исследований - в Вольском филиале ГОСНИИОХТ (Саратовская область). И тайну разработки он хранит.
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