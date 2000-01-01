На создателя Новичка наехало авто, водитель денег предложил
Во вторник, 24 апреля, в Анапе (Россия) химик, один из создателей "Новичка" Владимир Углев переходя дорогу у своего дома, попал под колеса машины, написала в своем Facebook журналист Наталия Геворкян ссылаясь на супругу потерпевшего.
Позже после общения с Углевым Геворкян рассказала, что чувствует он себя "прилично". Углев поведал, что заметил, что едет машина и не сбавляет ход, он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же "догнал" его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге головой разбил лобовое стекло машины.
Как известно, Углев из России не уезжал и после отравления семьи Скрипалей он дал развернутое интервью, пишет The Bell.
Так, по его словам, яд создавали в рамках программы "Фолиант", заказчиком было Минобороны - в качестве заменителя советского аналога американского нервно-паралитического препарата VХ.
Назвал он и место данных исследований - в Вольском филиале ГОСНИИОХТ (Саратовская область). И тайну разработки он хранит.