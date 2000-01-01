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Римские евреи бойкотируют День освобождения Италии | Фото:25.04 14:28   MIGnews.com

Римские евреи бойкотируют День освобождения Италии

Еврейская община Рима заявила о намерении бойкотировать все торжественные мероприятия, связанные с празднованием очередной годовщины со дня, когда Италия была освобождена от власти нацистов.

Об этом в среду, 25 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, это решение было принято на фоне того, что в торжественных мероприятиях будут принимать участие пропалестинские группы.

В заявлении еврейской общины Рима, опубликованном во вторник, указывается, что пропалестинские группы могут попытаться использовать День освобождения Италии для проведения очередной акции протеста, направленной против государства Израиль.

В заявлении также говорится, что, несмотря на прилагаемые усилия и проводимые переговоры, Национальная ассоциация итальянских партизан отказалась занять решительную позицию и запретить участвовать в мероприятиях палестинским и пропалестинским организациям, символика которых является чуждой Дню освобождения Италии.
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