Римские евреи бойкотируют День освобождения Италии

По данным издания, это решение было принято на фоне того, что в торжественных мероприятиях будут принимать участие пропалестинские группы.
В заявлении еврейской общины Рима, опубликованном во вторник, указывается, что пропалестинские группы могут попытаться использовать День освобождения Италии для проведения очередной акции протеста, направленной против государства Израиль.
В заявлении также говорится, что, несмотря на прилагаемые усилия и проводимые переговоры, Национальная ассоциация итальянских партизан отказалась занять решительную позицию и запретить участвовать в мероприятиях палестинским и пропалестинским организациям, символика которых является чуждой Дню освобождения Италии.