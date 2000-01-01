25.04 14:04 MIGnews.com

Испанские власти перехватили девять тонн кокаина

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Испанские власти перехватили рекордную в истории Европы партию кокаина - почти девять тонн.Кокаин был доставлен в испанский порт Альхесирас в контейнере, наполненном ящиками для бананов.Контейнер был направлен в Испанию колумбийской компанией и из колумбийского порта Турбо.В связи с расследованием крупнейшего дела о контрабанде наркотиков арестованы шесть человек - двое в Лионе, один в Альхесирас и двое в Малаге.В декабре в Альхесирас был перехвачен груз с шестью тоннами кокаина.