25.04 14:04 MIGnews.com
Испанские власти перехватили девять тонн кокаина
Испанские власти перехватили рекордную в истории Европы партию кокаина - почти девять тонн.
Кокаин был доставлен в испанский порт Альхесирас в контейнере, наполненном ящиками для бананов.
Контейнер был направлен в Испанию колумбийской компанией и из колумбийского порта Турбо.
В связи с расследованием крупнейшего дела о контрабанде наркотиков арестованы шесть человек - двое в Лионе, один в Альхесирас и двое в Малаге.
В декабре в Альхесирас был перехвачен груз с шестью тоннами кокаина.
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