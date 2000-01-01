Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Испанские власти перехватили девять тонн кокаина 25.04 14:04   MIGnews.com

Испанские власти перехватили девять тонн кокаина

Испанские власти перехватили рекордную в истории Европы партию кокаина - почти девять тонн.

Кокаин был доставлен в испанский порт Альхесирас в контейнере, наполненном ящиками для бананов.

Контейнер был направлен в Испанию колумбийской компанией и из колумбийского порта Турбо.

В связи с расследованием крупнейшего дела о контрабанде наркотиков арестованы шесть человек - двое в Лионе, один в Альхесирас и двое в Малаге.

В декабре в Альхесирас был перехвачен груз с шестью тоннами кокаина.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:56
Видео: сильный град в Димоне  
14:47
Студенты американского университета поддержали движение BDS
14:28
Римские евреи бойкотируют День освобождения Италии
13:51
Офицера МАГАВа приговорили к тюрьме за убийство палестинца
13:34
США: принят законопроект о помощи пострадавшим от Холокоста
12:57
Посол САР: российские установки С-300 уже месяц в Сирии
12:47
Израильские доктора рискуют потерять спонсоров из-за коллеги
12:28
Аланис Мориссетт вернется ради одного концерта в Израиле
12:09
Видео: Нетаниягу делает "вилли"
12:08
Иран угрожает начать топить американские корабли
11:54
Обнародовано фото предполагаемого убийцы инженера ХАМАСа
11:13
В Нигерии вооруженная группа напала на церковь, есть жертвы
11:04
"Создадим условия, чтобы молодежь выбирала периферию"
10:49
80% клипов из youtube удалено автоматически
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus