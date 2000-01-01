Израильские доктора рискуют потерять спонсоров из-за коллеги
Спонсоры израильской программы поддержки талантливых молодых докторов, решили заморозить финансирование проектов, поскольку один из докторов, выбранных в этом году для получения стипендии, является арабом.
По данным издания, больница "Шиба" в Рамат-Гане, неподалеку от Тель-Авива, в течение последних 13 лет выбирала подающих большие надежды докторов и студентов, которые могли рассчитывать на получение стипендии в рамках программы Talpiot.
Согласно условиям этой программы, ежегодно выбирают десятерых лучших примерно из сотни претендентов на стипендию.
Отмечается, что за счет стипендии студенты могут оплачивать исследовательские и образовательные проекты.
По информации Yedioth Ahronoth, в этом году, выступающая спонсором швейцарская семья отказалась предоставить финансирование, ознакомившись со списком победителей отбора, увидев в списке имя женщины-интерна, которая родилась в арабской, а не еврейской семье.
Швейцарская семья заявила, что не имеет намерения финансово поддерживать специалистов, не являющихся евреями.
Руководство больницы отказалось вписать в список другое имя, поскольку это было бы проявлением расизма.
Издание отмечает, что больница нашла альтернативный источник финансирования программы.