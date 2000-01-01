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Израильские доктора рискуют потерять спонсоров из-за коллеги | Фото:25.04 12:47   MIGnews.com

Израильские доктора рискуют потерять спонсоров из-за коллеги

Спонсоры израильской программы поддержки талантливых молодых докторов, решили заморозить финансирование проектов, поскольку один из докторов, выбранных в этом году для получения стипендии, является арабом.

Об этом в среду, 25 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, больница "Шиба" в Рамат-Гане, неподалеку от Тель-Авива, в течение последних 13 лет выбирала подающих большие надежды докторов и студентов, которые могли рассчитывать на получение стипендии в рамках программы Talpiot.

Согласно условиям этой программы, ежегодно выбирают десятерых лучших примерно из сотни претендентов на стипендию.

Отмечается, что за счет стипендии студенты могут оплачивать исследовательские и образовательные проекты.

По информации Yedioth Ahronoth, в этом году, выступающая спонсором швейцарская семья отказалась предоставить финансирование, ознакомившись со списком победителей отбора, увидев в списке имя женщины-интерна, которая родилась в арабской, а не еврейской семье.

Швейцарская семья заявила, что не имеет намерения финансово поддерживать специалистов, не являющихся евреями.

Руководство больницы отказалось вписать в список другое имя, поскольку это было бы проявлением расизма.

Издание отмечает, что больница нашла альтернативный источник финансирования программы.
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