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скриншот с видео YouTube 25.04 11:13   MIGnews.com

В Нигерии вооруженная группа напала на церковь, есть жертвы

Группа вооруженных кочевников напала на прихожан католической церкви в деревне Аяр-Мбалом, в Нигерии, в результате чего погибло 16 человек.

"Шестнадцать человек были убиты, в том числе два священника", - сообщил представитель полиции штата Моисей Яму.

Сообщается, что группа вооруженных кочевников напала на прихожан и двух священников во время проведения утренней службы.

"Нарушение места отправления культа, убийство священников и поклонников не только мерзкое, злобное и сатанинское, оно явно рассчитано на то, чтобы разжечь религиозный конфликт и ввергнуть наши общины в бесконечное кровопролитие", - передали заявление президента страны Мухаммада Бухари на Reuters.

Агентство уточняет, что нападение кочевников на оседлых жителей страны - не редкость, при чем, часто встречаются случаи, когда кочевники - мусульмане, а жертвы - християне.
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