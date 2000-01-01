В Нигерии вооруженная группа напала на церковь, есть жертвы
Группа вооруженных кочевников напала на прихожан католической церкви в деревне Аяр-Мбалом, в Нигерии, в результате чего погибло 16 человек.
"Шестнадцать человек были убиты, в том числе два священника", - сообщил представитель полиции штата Моисей Яму.
Сообщается, что группа вооруженных кочевников напала на прихожан и двух священников во время проведения утренней службы.
"Нарушение места отправления культа, убийство священников и поклонников не только мерзкое, злобное и сатанинское, оно явно рассчитано на то, чтобы разжечь религиозный конфликт и ввергнуть наши общины в бесконечное кровопролитие", - передали заявление президента страны Мухаммада Бухари на Reuters.
Агентство уточняет, что нападение кочевников на оседлых жителей страны - не редкость, при чем, часто встречаются случаи, когда кочевники - мусульмане, а жертвы - християне.