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YouTube 26.04 01:13   MIGnews.com

В телеведущего в прямом эфире ударила молния

В зонт тележурналиста, ведущего прогноз погоды на одном из китайских телеканалов, прямо во время прямого эфира на открытом воздухе во время грозы ударила молния. К счастью, мужчина отделался испугом.

Это произошло как раз в тот момент, когда репортер Лу Сяодун рассказывал о погоде, находясь под дождем. Судя по всему, молния попала в зонт корреспондента: на записи видна яркая вспышка, после которой мужчина вскрикнул и бросил зонт. К счастью, разряд оказался не очень сильным, жизни журналиста ничего не угрожает.

Инцидент произошел 24 апреля в городе Далянь на северо-востоке Китая, сообщает китайское издание "Жэньминь Жибао". По информации газеты, разрядом задело также и оператора, работавшего с корреспондентом.
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