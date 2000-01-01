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В Пакистане подорвался автобус. Погибли 10 человек | Фото: Thinkstock25.04 10:35   MIGnews.com

В Пакистане взорвался автобус. Погибли 10 человек

На северо-западе Пакистана, на границе с Афганистаном, в результате подрыва микроавтобуса погибли 10 человек. Среди жертв есть один ребенок, сообщает Reuters.

Еще несколько человек получили ранения. По данным издания Down, ранения получили восемь человек, двое погибших проводили перепись населения.

Автобус подорвался на заложенной у дороги бомбе с дистанционным управлением, добавляет СМИ.

Ранее в результате теракта в Пакистане погибли шесть человек — военные, которые сопровождали людей, проводивших перепись населения. Преступление совершил террорист-смертник.
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