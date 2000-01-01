25.04 09:25 MIGnews.com

Израиль: так водители-нарушители избегают наказания

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Полиция Израиля опубликовала доклад об исполнении наказаний для водителей, совершивших серьезные правонарушения на дорогах.В докладе проанализированы 65 тысяч инцидентов в 2015-2016 годах. Выяснилось, что лишь 54% водителей получили реальные тюремные сроки.Так, например, из 937 водителей, задержанных за вождение без прав в период, когда из права были конфискованы за предыдущие нарушения, лишь 54% получили тюремный срок, а 37% были приговорены условно.Из 6870 задержанных за вождение без прав лишь 5% получили тюремный срок, 39% получили условный срок, а 48% было запрещено вождение машина на срок от 6 месяцев.В 6762 случаях задержаний за вождение в пьяном виде в 59% случаев водители были лишены прав на определенный срок, 39% получили условный приговор, в тюрьму попали 5%.За повторные нарушения в превышении скорости были наказаны 41 899 водителей. Из них 52% были лишены прав условно, 27% лишили прав на определенный срок.