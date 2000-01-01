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скриншот с видео YouTube 25.04 21:37   MIGnews.com

Умерла военный писатель Елена Ржевская

Умерла военный писатель Елена Ржевская. Автор книги "Берлин, май 1945" скончалась на 98-м году жизни. О кончине на странице в Facebook сообщила ее внучка, переводчица Любовь Сумм.

"Елена Моисеевна Ржевская, моя бабушка (1919—2017), умерла спокойно и тихо, только что. Друзья, она вас помнила и любила", — написала она на странице в соцсети.

Напомним, что писательница Ржевская (Каган) родилась в Гомеле в 1919 году. В годы Великой Отечественной войны она на фронте была военным переводчиком, вела дневники, которые затем и легли в основу ее произведений.

Через двадцать лет после окончания войны, в 1965 году, вышла книга "Берлин, май 1945", в которой писательница описывала последние дни войны.

Перу Ржевской принадлежат повести "Была война", "Ближние подступы", "Знаки препинания", "Далекий гул", "Февраль – кривые дороги" и "Ворошенный жар".

Ржевская награждена двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" и др.
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