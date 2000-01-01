Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












фото из соцсети 25.04 19:11   MIGnews.com

"Аль-Каида" причастна к теракту в Петербурге

Предположительно связанная с "Аль-Каидой" группировка взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом говорится на сайте SITE Intelligence Group, которая отслеживает сообщения исламистов в сети.

Название экстремистской организации не приводится, однако отмечается, что она угрожает провести новые атаки.

3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. В результате, по последним данным, погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

Кроме того, на станции "Площадь Восстания" была найдена бомба, которую удалось обезвредить. На сумке, в которой она находилась, были обнаружены генетические следы Джалилова. В настоящее время в числе фигурантов уголовного дела о теракте 10 человек.
"Аль-Каида" запрещена в России.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:24
Путин: В мире растет интерес к российскому вооружению
18:59
Швеция. Два мигранта и швед осуждены за изнасилование-онлайн
18:32
Delek продаст 10% месторождения Тамар
17:58
Основатель Google показал летающий автомобиль будущего  
17:29
Суд Петах-Тиквы признал секту "Лев Тахор" опасным культом
16:30
Канадский легкоатлет с “кокаиновым поцелуем”, оказался геем
16:13
Израиль считается дорогим и небезопасным для туристов
16:11
Арабская газета:РФ готова развернуть наземные войска в Сирии
16:10
Хаменеи назвал Израиль и США врагами человечества
15:44
Солдаты "Голани" предотвратили теракт под Хшемом
15:26
Кац: укрепляем связи между Израилем и еврейской общиной РФ
15:09
Яалон: я поддерживаю реакцию премьер-министра
14:13
Нетаниягу о встрече с Габриэлем: ничего не изменилось
14:03
Россия считает антисирийские санкции США безосновательными
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus