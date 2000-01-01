25.04 19:11 MIGnews.com

"Аль-Каида" причастна к теракту в Петербурге

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Предположительно связанная с "Аль-Каидой" группировка взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом говорится на сайте SITE Intelligence Group, которая отслеживает сообщения исламистов в сети.Название экстремистской организации не приводится, однако отмечается, что она угрожает провести новые атаки.3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. В результате, по последним данным, погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.Кроме того, на станции "Площадь Восстания" была найдена бомба, которую удалось обезвредить. На сумке, в которой она находилась, были обнаружены генетические следы Джалилова. В настоящее время в числе фигурантов уголовного дела о теракте 10 человек."Аль-Каида" запрещена в России.