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Швеция. Два мигранта и швед осуждены за изнасилование-онлайн | Фото: Thinkstock25.04 18:59   MIGnews.com

Швеция. Два мигранта и швед осуждены за изнасилование-онлайн

Суд шведского города Упсала приговорил троих мужчин к тюремному заключению за изнасилование 30-летней женщины, которое в январе этого года они транслировали в закрытом сообществе соцсети Facebook с более чем 60 тыс. подписчиков.

Среди осужденных – два гражданина Афганистана 18 и 21 года, и один швед 24 лет. Как пишет The Local, первого из них приговорили к двум годам тюремного заключения, но ввиду его несовершеннолетия срок был сокращен вдвое - до года. Второго за изнасилование и пособничество изнасилованию будут ждать 2 года 4 месяца тюрьмы. Гражданина королевства приговорили к полугоду лишения свободы за клевету и непредставление информации об изнасиловании.

Помимо того, насильники должны выплатить своей жертве 37 тысяч долларов моральной компенсации. Отмечается, что в момент изнасилования находилась в состоянии сильного алкогольного наркотического опьянения, поэтому не могла оказать сопротивление.
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