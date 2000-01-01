25.04 17:29 MIGnews.com

Суд Петах-Тиквы признал секту "Лев Тахор" опасным культом

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Судья мирового суда Петах-Тиквы Ривка Макайис признала действующую в Гватемале еврейскую ультраортодоксальную секту "Лев Тахор" опасным культом."Действия секты в отношении несовершеннолетних являются достаточными основаниями, чтобы назвать эту группу опасным культом, который наносит серьезный ущерб физическому и эмоциональному благополучию детей этой общины", - гласит ее постановление, изданное 25 апреля.Оно было вынесено в ответ на ходатайство, которую в суд подала прокуратура и члены семей сектантов, которые под ее воздействие не поддались.Судья Макайис согласилась с требованием подписантов ходатайства признать еврейских детей, которых их родители вывезли в Гватемалу, чтобы присоединиться к секте, "несовершеннолетними в зоне риска".И хотя это уже мало чем поможет тем взрослым и детям, которые уже попали в южноамериканскую секту, судья надеется, что ее постановление заставит насторожиться и лишит желания последовать их примеру другие ультраортодоксальные семьи.В прошлом году предостережение на счет "Лев Тахор" издал израильский МИД, отметив, что его членами являются около 200 хасидов, большинство из которых – несовершеннолетние, с которыми жестоко обращались.В том же году они были изгнаны из деревни Сан-Хуан-де-Лагуна, расположенной на западе Гватемалы, в результате конфликта с местными индейцами, представителями народности тсутухиль, которые обвинили их в миссионерстве – насаждении своей веры и традиций иудаизма.