Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Суд Петах-Тиквы признал секту `Лев Тахор` опасным культом 25.04 17:29   MIGnews.com

Суд Петах-Тиквы признал секту "Лев Тахор" опасным культом

Судья мирового суда Петах-Тиквы Ривка Макайис признала действующую в Гватемале еврейскую ультраортодоксальную секту "Лев Тахор" опасным культом.

"Действия секты в отношении несовершеннолетних являются достаточными основаниями, чтобы назвать эту группу опасным культом, который наносит серьезный ущерб физическому и эмоциональному благополучию детей этой общины", - гласит ее постановление, изданное 25 апреля.

Оно было вынесено в ответ на ходатайство, которую в суд подала прокуратура и члены семей сектантов, которые под ее воздействие не поддались.

Судья Макайис согласилась с требованием подписантов ходатайства признать еврейских детей, которых их родители вывезли в Гватемалу, чтобы присоединиться к секте, "несовершеннолетними в зоне риска".

И хотя это уже мало чем поможет тем взрослым и детям, которые уже попали в южноамериканскую секту, судья надеется, что ее постановление заставит насторожиться и лишит желания последовать их примеру другие ультраортодоксальные семьи.

В прошлом году предостережение на счет "Лев Тахор" издал израильский МИД, отметив, что его членами являются около 200 хасидов, большинство из которых – несовершеннолетние, с которыми жестоко обращались.

В том же году они были изгнаны из деревни Сан-Хуан-де-Лагуна, расположенной на западе Гватемалы, в результате конфликта с местными индейцами, представителями народности тсутухиль, которые обвинили их в миссионерстве – насаждении своей веры и традиций иудаизма.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:30
Канадский легкоатлет с “кокаиновым поцелуем”, оказался геем
16:13
Израиль считается дорогим и небезопасным для туристов
16:11
Арабская газета:РФ готова развернуть наземные войска в Сирии
16:10
Хаменеи назвал Израиль и США врагами человечества
15:44
Солдаты "Голани" предотвратили теракт под Хшемом
15:26
Кац: укрепляем связи между Израилем и еврейской общиной РФ
15:09
Яалон: я поддерживаю реакцию премьер-министра
14:13
Нетаниягу о встрече с Габриэлем: ничего не изменилось
14:03
Россия считает антисирийские санкции США безосновательными
13:55
Звезда фильма “Безумный Макс” поймала угонщика мопеда
13:28
Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"
13:03
Египет отключил электричество Газе
12:58
Подростки угнали автобусы, чтобы врезаться в свою школу  
12:56
ВВС Турции нанесли удар по северу Ирака. Есть погибшие
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus