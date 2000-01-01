25.04 16:11 MIGnews.com

Арабская газета:РФ готова развернуть наземные войска в Сирии

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Арабское издание “Аль-Кудс аль-Араби” (Лондон) сообщило со ссылкой на сирийские источники, что власти РФ могут отправить в Сирию наземный контингент.По этой информации, если президент Сирии Башар Асад официально попросит об этом российского коллегу Владимира Путина, то Москва не исключает отправку сухопутных войск.Отмечается, что силы спецназа могут появиться в районах, где армия Асада не справляется с натиском повстанцев.Израильские издания также информируют, ссылаясь на анонимные источники, что власти Ирана тоже расширят участие в военной кампании на территории Сирии.В России это сообщение пока не прокомментировали.Отметим, что всего полтора месяца спустя с начала военной операции РФ в Сирии кувейские СМИ сообщили о том, что российская пехота при поддержке танков Т-90 и штурмовиков Су-25М впервые атаковала позиции противников Асада. Уже до этого, 11 октября 2015-го, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что военные страны не будут проводить в Сирии наземную операцию против запрещенной экстремистской группировки “Исламское государство”.