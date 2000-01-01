Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Арабская газета:РФ готова развернуть наземные войска в Сирии 25.04 16:11   MIGnews.com

Арабская газета:РФ готова развернуть наземные войска в Сирии

Арабское издание “Аль-Кудс аль-Араби” (Лондон) сообщило со ссылкой на сирийские источники, что власти РФ могут отправить в Сирию наземный контингент.

По этой информации, если президент Сирии Башар Асад официально попросит об этом российского коллегу Владимира Путина, то Москва не исключает отправку сухопутных войск.

Отмечается, что силы спецназа могут появиться в районах, где армия Асада не справляется с натиском повстанцев.

Израильские издания также информируют, ссылаясь на анонимные источники, что власти Ирана тоже расширят участие в военной кампании на территории Сирии.

В России это сообщение пока не прокомментировали.

Отметим, что всего полтора месяца спустя с начала военной операции РФ в Сирии кувейские СМИ сообщили о том, что российская пехота при поддержке танков Т-90 и штурмовиков Су-25М впервые атаковала позиции противников Асада. Уже до этого, 11 октября 2015-го, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что военные страны не будут проводить в Сирии наземную операцию против запрещенной экстремистской группировки “Исламское государство”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:13
Израиль считается дорогим и небезопасным для туристов
16:10
Хаменеи назвал Израиль и США врагами человечества
15:44
Солдаты "Голани" предотвратили теракт под Хшемом
15:26
Кац: укрепляем связи между Израилем и еврейской общиной РФ
15:09
Яалон: я поддерживаю реакцию премьер-министра
14:13
Нетаниягу о встрече с Габриэлем: ничего не изменилось
14:03
Россия считает антисирийские санкции США безосновательными
13:55
Звезда фильма “Безумный Макс” поймала угонщика мопеда
13:28
Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"
13:03
Египет отключил электричество Газе
12:58
Подростки угнали автобусы, чтобы врезаться в свою школу  
12:56
ВВС Турции нанесли удар по северу Ирака. Есть погибшие
12:48
Израильские политики в восторге от Эммануэля Макрона
12:32
Медведев оценил качество российских дорог
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus