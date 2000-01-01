Арабская газета:РФ готова развернуть наземные войска в Сирии
Арабское издание “Аль-Кудс аль-Араби” (Лондон) сообщило со ссылкой на сирийские источники, что власти РФ могут отправить в Сирию наземный контингент.
По этой информации, если президент Сирии Башар Асад официально попросит об этом российского коллегу Владимира Путина, то Москва не исключает отправку сухопутных войск.
Отмечается, что силы спецназа могут появиться в районах, где армия Асада не справляется с натиском повстанцев.
Израильские издания также информируют, ссылаясь на анонимные источники, что власти Ирана тоже расширят участие в военной кампании на территории Сирии.
В России это сообщение пока не прокомментировали.
Отметим, что всего полтора месяца спустя с начала военной операции РФ в Сирии кувейские СМИ сообщили о том, что российская пехота при поддержке танков Т-90 и штурмовиков Су-25М впервые атаковала позиции противников Асада. Уже до этого, 11 октября 2015-го, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что военные страны не будут проводить в Сирии наземную операцию против запрещенной экстремистской группировки “Исламское государство”.