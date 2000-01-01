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YouTube 25.04 13:55   MIGnews.com

Звезда фильма “Безумный Макс” поймала угонщика мопеда

Знаменитый британский актер и просто крутой парень Том Харди задержал подростка, который пытался угнать чужой мопед. Инцидент произошел недалеко от дома знаменитости в Лондоне.

Согласно данным издания The Sun, в 39-летний актер увидел, как двое молодых людей разбили украденный мопед. Оба злоумышленника получили травмы. Одного поймали сразу, другой попытался скрыться.

Звезда фильмов “Безумный Макс: Дорога ярости” и “Темный рыцарь: Возрождение легенды” бросился в погоню.

Харди начал бежать через сады и по стройплощадке. В итоге ему удалось задержать и обыскать преступника. Затем в дело вмешалась полиция.

Пресс-секретарь актера отказалась от комментариев.
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