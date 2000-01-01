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Подростки угнали автобусы, чтобы врезаться в свою школу 25.04 12:58   MIGnews.com

Подростки угнали автобусы, чтобы врезаться в свою школу

В Италии полиция арестовала троих молодых людей, которые ночью угнали два общественных автобуса, проломили на них ворота своей школы и врезались в школьное здание.

Общий ущерб от действий юных злоумышленников школе, расположенной в городе Карпи на севере Италии, оказался равен примерно 70 тысяч евро. Еще в 100 тысяч оценивается ущерб, нанесенный автобусам, сообщает газета Il Resto di Carlino.

Школьники, которым было 16-17 лет, являются нынешними или бывшими учениками школы Meucci di Carpi. Все они происходят из семей, иммигрировавших из Африки. Полиция не исключает, что их действия были вызваны желанием скопировать недавние теракты с использованием транспортных средств,
совершенные исламскими экстремистами в разных странах Европы.

Подростки угнали пять микроавтобусов с ближайшей стоянки в ночь с 20 на 21 апреля. Три машины они бросили, а с помощью еще двух сначала проломили школьные ворота, а затем въехали через центральный вход в вестибюль
здания.



Несмотря на то, что лица угонщиков были прикрыты шарфами, их удалось опознать по записям с камер наблюдения и задержать уже вечером 22 апреля. В настоящее время все подростки находятся в тюрьме для несовершеннолетних в Болонье. Полиция ищет их возможных сообщников.
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