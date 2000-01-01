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БАГАЦ принял решение о выдаче гражданина Израиля России | Фото: Thinkstock25.04 12:22   MIGnews.com

БАГАЦ принял решение о выдаче гражданина Израиля России

Верховный суд справедливости Израиля принял решение о выдаче России гражданина Израиля Александра Болтянского.

Болтянский, репатриировавшись в 2001 году, через некоторое время вернулся в Россию и несколько лет работал там. В 2009 году он окончательно вернулся в Израиль. Через три года российские власти обвинили его в соучастии в ограблении в городе Орел. У пострадавшего было отнята 41 тысяча рублей (около 5 тысяч шекелей).

Болтянский несколько месяцев провел в израильской тюрьме, а затем еще несколько лет - под домашним арестом. БАГАЦ отверг его петицию с просьбой о предотвращении экстрадиции.

Недавно Россию посетила министр юстиции Израиля Аелет Шакед. В ходе ее визита было подписано соглашение об упрощении экстрадиции между двумя странами.
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