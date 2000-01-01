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25.04 11:23   MIGnews.com

Южная Корея подтвердила проведение военных учений КНДР

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил информацию о том, что Северная Корея проводила крупномасштабные военные учения в районе города Вонсан.

“Наши солдаты пристально следят за перемещениями военных Северной Кореи”, — говорится в заявлении комитета.

Артиллерийские учения прошли в 85-ю годовщину со дня основания армии Северной Кореи во вторник, 25 апреля. Ранее СМИ сообщали, что в этот день может быть назначено очередное ядерное испытание, пишет агентство Reuters.
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