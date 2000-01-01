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ВВС Турции нанесли удар по северу Ирака. Есть погибшие | Фото: Thinkstock25.04 12:56   MIGnews.com

ВВС Турции нанесли удар по северу Ирака. Есть погибшие

Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по позициям курдов. Авианалеты были совершены в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции во вторник, 25 апреля.

Согласно данным медиацентра Патриотического союза Курдистана в результате воздушных ударов погибли 5 курдских ополченцев. Девять человек получили ранения.

В Генштабе утверждают, что курдские “террористы активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака для переправки в Турцию боевиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки”.

Отмечается, что подразделения ВС Турции “продолжают решительную борьбу с террористическими организациями”.
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