Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Клиника передавала данные о беременных противникам абортов | Фото:26.03 04:34   MIGnews.com

Клиника передавала данные о беременных противникам абортов

В мировой суд Тель-Авива поступило обвинительное заключение государственной прокуратуры против трех женщин, воспользовавшихся компьютером женской поликлиникой для передачи личных данных семи пациенток в борющуюся с абортами амуту "Хидабрут".

Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает Walla, передает Ynet.

По данным издания, 53-летнюю жительницу Бней-Брака Калину Шварц, 47-летнюю жительницу Петах-Тиквы Лизу Дремер и 25-летнюю работницу поликлиники и сотрудницу амуты Лидор Данино из Беэр-Шевы, обвиняют в использовании закрытых для общего пользования медицинских данных пациентов и в нарушении личной свободы.

Согласно обвинительному заключению, Данино передала Шварц и Дремер медицинские данные семерых женщин, пожелавших провести в поликлинике аборты, без их согласия на это.

По информации следствия, служащие звонили женщинам и, оказывая на них серьезное психологическое давление, склоняли к решению отказаться от искусственного прерывания беременности по религиозным соображениям.

Противоправные действия подозреваемых продолжались на протяжении нескольких месяцев, пишет Ynet.

По данным источника издания, одна из пострадавших пожаловалась на противозаконные действия троицы в министерство здравоохранения, откуда жалобу передали в министерство юстиции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:15
Кармиэльский поезд превзошел все ожидания
03:27
ООН: половина животных в Африке вымрет до 2100 года
02:33
Цукерберг извинился за слив данных пользователей Facebook
01:06
Покорение Индией Луны откладывается
00:49
К концу века вымрет половина видов животных Африки
23:41
Этна сползает
22:28
Ави Габай: Люди хотят помочь и это прекрасный Израиль
21:48
Йеменские шииты готовы воевать с Израилем
21:24
Израиль раскроет архивные материалы об абсорбции алии
21:15
Заявление Биньямина Нетаниягу на заседании правительства
20:42
Террористы, убившие Реувена Шмерлинга, признаны виновными
20:13
ХАМАС проводит в Газе военные учения
19:41
Мощный взрыв прогремел возле парламента Сомали в Могадишо
19:13
Поселенцы Амоны переезжают в новые дома
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus