Клиника передавала данные о беременных противникам абортов
В мировой суд Тель-Авива поступило обвинительное заключение государственной прокуратуры против трех женщин, воспользовавшихся компьютером женской поликлиникой для передачи личных данных семи пациенток в борющуюся с абортами амуту "Хидабрут".
Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает Walla, передает Ynet.
По данным издания, 53-летнюю жительницу Бней-Брака Калину Шварц, 47-летнюю жительницу Петах-Тиквы Лизу Дремер и 25-летнюю работницу поликлиники и сотрудницу амуты Лидор Данино из Беэр-Шевы, обвиняют в использовании закрытых для общего пользования медицинских данных пациентов и в нарушении личной свободы.
Согласно обвинительному заключению, Данино передала Шварц и Дремер медицинские данные семерых женщин, пожелавших провести в поликлинике аборты, без их согласия на это.
По информации следствия, служащие звонили женщинам и, оказывая на них серьезное психологическое давление, склоняли к решению отказаться от искусственного прерывания беременности по религиозным соображениям.
Противоправные действия подозреваемых продолжались на протяжении нескольких месяцев, пишет Ynet.
По данным источника издания, одна из пострадавших пожаловалась на противозаконные действия троицы в министерство здравоохранения, откуда жалобу передали в министерство юстиции.