Террористы, убившие Реувена Шмерлинга, признаны виновными

Сегодня в окружном суде Лода состоялось судебное заседание, на котором двое арабских террористов из палестинской деревни Кабатия Юсеф Камиль и Мухаммад Абу Аль-Руба были признаны виновными в убийстве 69-летнего Реувена Шмерлинга, а также в незаконном въезде в Израиль.
Согласно материалам обвинительного заключения, Юсеф Камиль и Мухаммад Абу Аль-Руб, найдя в сентябре 2017 года работу на территории Израиля, планировали использовать ее осуществления теракта.
По данным издания, идею убить еврея инициировал Камиль. Уточняется, что Абу Аль-Руба поддержал эту идею. Также стало известно, что обоими двигали националистические мотивы.
По данным следствия, перед тем, как осуществить задуманное, террористы приобрели нож для разделки мяса и и спрятали его в кладовой под матрасом. Также злоумышленники продумали план побега после преступления. Они обзавелись знакомством с человеком, который готов был вывезти из из фар-Касема к месту проживания – в Кабатию.
4 октября они приехали на угольный склад в Кафр-Касеме, где забили до смерти 69-летнего Реувена Шмерлинга. Террористы добрались до Дженина, где сдались палестинской полиции. Однако уже через несколько часов они были вновь на свободе.
Однако сотрудникам израильских служб безопасности удалось задержать подозреваемых в ночь на 7 октября.