26.03

Цукерберг извинился за слив данных пользователей Facebook

Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал в национальных газетах Великобритании извинения за скандал с утечкой данных пользователей.Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает издание Politico Текст извинения размером в полосу вышел в The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph."Мы несем ответственность за защиту Вашей информации. Если мы не можем этого сделать, тогда мы не заслуживаем Вашего доверия", - говорится заявлении Цукерберга.Ранее Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и попросил прощения перед пользователями за утечку личных данных.Отметим, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал.Напомним, данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.