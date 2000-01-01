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Цукерберг извинился за слив данных пользователей Facebook | Фото:26.03 02:33   MIGnews.com

Цукерберг извинился за слив данных пользователей Facebook

Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал в национальных газетах Великобритании извинения за скандал с утечкой данных пользователей.

Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает издание Politico.

Текст извинения размером в полосу вышел в The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph.

"Мы несем ответственность за защиту Вашей информации. Если мы не можем этого сделать, тогда мы не заслуживаем Вашего доверия", - говорится заявлении Цукерберга.

Ранее Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и попросил прощения перед пользователями за утечку личных данных.

Отметим, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал.

Напомним, данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.
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