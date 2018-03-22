ООН: половина животных в Африке вымрет до 2100 года
Эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому 2100 году в Африке вымрет половина видов животных.
Об этом в воскресенье, 25 марта сообщается на сайте IPBES, Межправительственной платформы по биоразнообразию, передает Корреспондент.net.
В тексте документа говорится, что биоразнообразие животных в мире существенно сократится уже к 2050 году.
Ученые отмечают, что в Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление.
Это оптимистический вариант, предполагающий замедление глобального потепления. Если промышленный вылов продолжится в таком же темпе, то к 2048 году в регионе не останется рыбных ресурсов.
К 2100 году, по мнению экспертов, в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных.
Высыхание африканских озер приведет также к исчезновению многих видов растений.
Ученые подчеркивают, что ситуация ухудшится в связи с ростом населения "черного" континента, которое к 2050 году увеличится с 1,25 млрд до 2,5 миллиардов человек.
Не менее пессимистичным выглядит и будущее Америки. Ученые указывают, что со времени ее открытия разнообразие видов в регионе сократилось на 31%. К 2050 году эта цифра достигнет 40%. Исчезновение многих биологических видов отразится на коренных народах. Более 60% языков и культур Америки грозит вымирание. Прежде всего, речь идет об аборигенах лесных массивов сельвы Амазонии.