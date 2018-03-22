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ООН: половина животных в Африке вымрет до 2100 года | Фото:26.03 03:27   MIGnews.com

ООН: половина животных в Африке вымрет до 2100 года

Эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому 2100 году в Африке вымрет половина видов животных.

Об этом в воскресенье, 25 марта сообщается на сайте IPBES, Межправительственной платформы по биоразнообразию, передает Корреспондент.net.

В тексте документа говорится, что биоразнообразие животных в мире существенно сократится уже к 2050 году.

Ученые отмечают, что в Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление.

Это оптимистический вариант, предполагающий замедление глобального потепления. Если промышленный вылов продолжится в таком же темпе, то к 2048 году в регионе не останется рыбных ресурсов.

К 2100 году, по мнению экспертов, в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных.
Высыхание африканских озер приведет также к исчезновению многих видов растений.

Ученые подчеркивают, что ситуация ухудшится в связи с ростом населения "черного" континента, которое к 2050 году увеличится с 1,25 млрд до 2,5 миллиардов человек.

Не менее пессимистичным выглядит и будущее Америки. Ученые указывают, что со времени ее открытия разнообразие видов в регионе сократилось на 31%. К 2050 году эта цифра достигнет 40%. Исчезновение многих биологических видов отразится на коренных народах. Более 60% языков и культур Америки грозит вымирание. Прежде всего, речь идет об аборигенах лесных массивов сельвы Амазонии.
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