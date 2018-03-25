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Мощный взрыв прогремел возле парламента Сомали в Могадишо | Фото:25.03 19:41   MIGnews.com

Мощный взрыв прогремел возле парламента Сомали в Могадишо

Мощный взрыв прогремел у здания федерального парламента в столице Сомали Могадишо. В результате взрыва погибли четыре человека и еще несколько пострадали.

Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в полиции, передает РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошел у въезда на территорию расположенного рядом здания МВД страны, где образовалась очередь из автомобилей, ожидающих досмотра. Один из автомобилей был заминирован.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
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