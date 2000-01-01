25.03 19:13 MIGnews.com
Поселенцы Амоны переезжают в новые дома
Через четырнадцать месяцев после того, как незаконный форпост Амона был снесен, его эвакуированные объявили в воскресенье, что они переедут в свои новые дома в поселке Амихай, первом недавно построенном поселении на Западном берегу более 25 лет.
Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает
The Times of Israel.
По данным издания, переселенцы разместятся во временных домах - караванах - до завершения строительства капитальных жилых зданий.
Официальная церемония открытия нового поселения Амихай состоится в понедельник, 26 марта, уточняет издание.
Также издание сообщает, что помимо переселенцев из Амоны, после Песаха на новое место жительства в Амихай переедут еще 15 семей. А в будущем поселок примет в общей сложности порядка 1100 семей.
По словам одного из лидеров протеста жителей Амоны Авихая Боарона, поселенцы могут гордиться достигнутым результатом.
"После почти двух лет борьбы мы потихоньку начинаем восстанавливать привычный уклад жизни, строить дома, разбивать сады и обустраивать жилье для наших семей", - говорит он.
Напомним, что принудительная эвакуация 42 семей, проживавших в Амоне, сопровождалась беспорядками и стычками жителей с полицией. Для выселения были мобилизованы 3000 стражей порядка.
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