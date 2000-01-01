Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Facebook удалил страницы палестинских подстрекателей | Фото:25.03 18:48   MIGnews.com

Facebook удалил страницы палестинских подстрекателей

Социальная сеть Facebook удалила страницы палестинских пользователей за подозрения в подстрекательстве. В числе этих страниц оказались медийные представители террористической группировки ХАМАС.

Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает The Times of Israel.

Один из палестинских активистов рассказал в интервью газете "Гаарец", что с начала года Facebook удалил учетные записи около 500 невиновных журналистов и блоггеров.


Издание отмечает, что скандал с закрытием страниц вышел на первый план после того, как сеть удалила аккаунт новостного агентства Safa, приближенному к ХАМАСу, которое находится в Секторе Газа.

В ответ на удаление, работники вышли с протестом в Газе в субботу, доказывая, что Safa является надежным новостным источником и призывая Facebook не поддаваться давлению со стороны Израиля.

В свою очередь министр юстиции Айелет Шакед высоко оценила усилия Facebook по борьбе с подстрекательством к терору.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:41
Мощный взрыв прогремел возле парламента Сомали в Могадишо
19:13
Поселенцы Амоны переезжают в новые дома
18:42
Демократы США едут в Израиль с поздравлениями
18:24
Президент Ривлин: В Израиле нет коррупции
18:24
В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим"
17:47
Командующего люфтваффе сняли из-за F-35
17:24
В Афганистане смертники напали на мечеть, есть жертвы
17:11
Нетаниягу поблагодарил США за "Акт Тейлора Форса"
16:38
Турция испытала свои первые баллистические ракеты
16:10
Израиль: фермеры разоряются из-за ввоза продуктов из Газы
15:44
В Яффо обнаружено взрывное устройство
15:13
Полиция Германии арестовала Пучдемона
15:02
Нир Баркат меняет Иерусалим на Кнессет
14:29
Жандарм обменявший себя на заложницу женился перед смертью
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus