25.03 18:48 MIGnews.com
Facebook удалил страницы палестинских подстрекателей
Социальная сеть Facebook удалила страницы палестинских пользователей за подозрения в подстрекательстве. В числе этих страниц оказались медийные представители террористической группировки ХАМАС.
Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает The Times of Israel
.
Один из палестинских активистов рассказал в интервью газете "Гаарец", что с начала года Facebook удалил учетные записи около 500 невиновных журналистов и блоггеров.
Издание отмечает, что скандал с закрытием страниц вышел на первый план после того, как сеть удалила аккаунт новостного агентства Safa, приближенному к ХАМАСу, которое находится в Секторе Газа.
В ответ на удаление, работники вышли с протестом в Газе в субботу, доказывая, что Safa является надежным новостным источником и призывая Facebook не поддаваться давлению со стороны Израиля.
В свою очередь министр юстиции Айелет Шакед высоко оценила усилия Facebook по борьбе с подстрекательством к терору.
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