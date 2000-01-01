25.03 18:24 MIGnews.com
В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим"
В Иерусалиме на пересечении улиц Шивтей Исраэль и Хаим Бар-Лев проходит демонстрация ультраортодоксов.
Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает The Times of Israel
.
По данным издания, несколько десятков представителей радикального движения "Пелег а-Иерушальми" перекрыли для движения перекресток.
Издание отмечает, что "харедим" протестуют против ареста уклонистов и призыва в армию учащихся йешив.
О столкновениях с полицией и задержаниях не сообщается.
Поделиться
Все по теме
Комментарии