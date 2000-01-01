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В Иерусалиме проходит акция протеста `харедим` | Фото:25.03 18:24   MIGnews.com

В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим"

В Иерусалиме на пересечении улиц Шивтей Исраэль и Хаим Бар-Лев проходит демонстрация ультраортодоксов.

Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, несколько десятков представителей радикального движения "Пелег а-Иерушальми" перекрыли для движения перекресток.

Издание отмечает, что "харедим" протестуют против ареста уклонистов и призыва в армию учащихся йешив.

О столкновениях с полицией и задержаниях не сообщается.
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