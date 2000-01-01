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В Афганистане смертники напали на мечеть, есть жертвы | Фото:25.03 17:24   MIGnews.com

В Афганистане смертники напали на мечеть, есть жертвы

Два террориста-смертника взорвали себя возле мечети шиитов в западном афганском городе Герат. В результате происшествия, три человека погибли и восемь получили ранения.

Об этом в воскресенье, 25 марта сообщается Reuters со ссылкой на полицию.

"Три человека были убиты и еще девять ранены в ходе теракта", - сообщил СМИ руководитель отдела общественного здравоохранения провинции доктор Таманна.

По словам заместителя начальника полиции Аминулла Амина, террористы попытались войти в мечеть, но были остановлены охраной.

"Наши братья-шииты молились в мечети, когда двое террористов-смертников вошли в мечеть. К счастью, бомбисты были своевременно определены афганской полицией и местными жителями", - сказал представитель полиции.

Он уточнил, что один из террористов был застрелен охранниками, а второй взорвал взрывчатку.

Агентство отмечает, что, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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