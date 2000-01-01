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В Яффо обнаружено взрывное устройство | Фото:25.03 15:44   MIGnews.com

В Яффо обнаружено взрывное устройство

Сегодня сотрудники полиции обнаружили взрывное устройство, которое было спрятано в кустах на улице Цви Цура в Яффо.

Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает The Times of Israel.

К месту, где была сделана опасная находка, немедленно вызвали сотрудников службы безопасности и саперов.

По данным издания, взрывчатку обезвредили и вывезли для экспертизы и полного уничтожения.

В пресс-службе полиции предполагают, что бомбу заложили представители одной из криминальных группировок.
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