25.03 15:44 MIGnews.com
В Яффо обнаружено взрывное устройство
Сегодня сотрудники полиции обнаружили взрывное устройство, которое было спрятано в кустах на улице Цви Цура в Яффо.
Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает The Times of Israel
.
К месту, где была сделана опасная находка, немедленно вызвали сотрудников службы безопасности и саперов.
По данным издания, взрывчатку обезвредили и вывезли для экспертизы и полного уничтожения.
В пресс-службе полиции предполагают, что бомбу заложили представители одной из криминальных группировок.
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