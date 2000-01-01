Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Жандарм обменявший себя на заложницу женился перед смертью 25.03 14:29   MIGnews.com

Жандарм обменявший себя на заложницу женился перед смертью

Подполковник французской жандармерии Арно Бельтрам, добровольно обменявший себя на заложницу в ходе террористической атаки в Треве женился в госпитале перед смертью.

Бельтрам обменял себя на женщину - работницу супермаркета.

Бельтрам был смертельно ранен мусульманским террористом Редуаном Лакдимом в ходе штурма супермаркета в Треве полицейским спецназом.

CNN сообщает, что умирая, Бельтрам женился на своей помолвленной, Мариэль в госпитале Каркасонна.

Пара планировала церковную свадьбу в июне этого года.

В церквях Франции сегодня служат мессы по подполковнику, отдавшему свою жизнь ради того, чтобы спасти других.

Мать Бертрама сказала: " Меня не удивил его поступок. Он всю свою жизнь отдал отечеству”.

Бертрам вступил в спецназ жандармерии в 2003 году и служил в Ираке. В декабре прошлого года он организовал учения по действиям в ситуации при захвате заложников.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:36
Шауль Мофаз пугает Израиль Джоном Болтоном
13:31
"Театр – это роман, бесконечно изломанная любовь"
12:58
В Норвегии запретят паранджу
12:33
Боксер Костя Цзю перенес инфаркт и операцию на сердце
12:22
Госконтролер проверит связи Клюгхафта с Зандберг
12:13
В вузах и колледжах Израиля запретили пропаганду политики
12:08
Facebook хранит данные о всех звонках и sms пользователей
12:01
ВВС ЦАХАЛа разбрасывают листовки в Газе
11:25
Испания: 10 алжирцев насиловали 14-летнюю по кругу
11:01
Левак Дрюкер возглавил атаку против Тамар Зандберг
10:39
Ольмерт получил в подарок авторучек на миллион шекелей
10:35
Израильтянина выпустили из египетской тюрьмы
10:08
В Польше прошел первый День спасителей евреев
09:41
Израиль: полиция разместит десятки мобильных камер на шоссе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus