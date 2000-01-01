25.03 14:29 MIGnews.com
Жандарм обменявший себя на заложницу женился перед смертью
Подполковник французской жандармерии Арно Бельтрам, добровольно обменявший себя на заложницу в ходе террористической атаки в Треве женился в госпитале перед смертью.
Бельтрам обменял себя на женщину - работницу супермаркета.
Бельтрам был смертельно ранен мусульманским террористом Редуаном Лакдимом в ходе штурма супермаркета в Треве полицейским спецназом.
CNN сообщает, что умирая, Бельтрам женился на своей помолвленной, Мариэль в госпитале Каркасонна.
Пара планировала церковную свадьбу в июне этого года.
В церквях Франции сегодня служат мессы по подполковнику, отдавшему свою жизнь ради того, чтобы спасти других.
Мать Бертрама сказала: " Меня не удивил его поступок. Он всю свою жизнь отдал отечеству”.
Бертрам вступил в спецназ жандармерии в 2003 году и служил в Ираке. В декабре прошлого года он организовал учения по действиям в ситуации при захвате заложников.
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