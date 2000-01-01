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Испания: 10 алжирцев насиловали 14-летнюю по кругу | Фото: Juanedc/Flickr25.03 11:25   MIGnews.com

Испания: 10 алжирцев насиловали 14-летнюю по кругу

Правоохранительные органы Испании арестовали десятерых алжирских мигрантов, которых обвиняют в похищении и сексуальном насилии над несколькими несовершеннолетними девушками. Как сообщает газета Le Point, инцидент произошел в начале этой неделе в городе Аликанте.

Предложив трем подругам 14, 15 и 17 лет наркотики и деньги, алжирцы заманили их в квартиру, где девушек держали сутки взаперти, регулярно насилуя. Незадолго до встречи с группой мигрантов девочки сбежали из школы-интерната для проблемных молодых подростков.

Пресс-секретарь местной полиции отметил, что двое подозреваемых сами еще несовершеннолетние.

Сообщается, что правоохранительные органы все еще разыскивают 17-летнюю пострадавшую, которая, несмотря на случившееся, не спешит возвращаться ни в интернат, ни в полицию.
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