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Израильтянина выпустили из египетской тюрьмы | Фото: Chris Yunker/Flickr25.03 10:35   MIGnews.com

Израильтянина выпустили из египетской тюрьмы

Египетские правоохранительные органы задержали гражданина Израиля, в машине которого при прохождении границы обнаружили боеприпасы. И хотя информация о задержанном в израильских СМИ не приводится, отмечается, что в его сумке находился магазин с пулями.

Как только израильское посольство в Каире уведомило о произошедшем отделение МИДа по работе с израильтянами, находящимися за границей, к разрешению скандала подключились дипломаты.

В итоге, египетских правоохранителей удалось убедить в том, что израильский турист неумышленно оставил магазин в своей сумке перед заграничной поездкой, и после 30 часов нахождения в тюремной камере и штрафа в неуказанную сумму, его освободили.

На фоне регулярного повторения таких инцидентов министерство иностранных дел подчеркивает необходимость как можно более тщательного подхода к сбору своих багажей и транспортных средств перед поездками в другие страны.

"Ввоз оружия в иностранные государства является уголовным преступлением, за которым может последовать расследование, арест и судебное разбирательство, что в лучшем случае приведет к длительному задержанию в стране назначения и выплате высоких штрафов", - говорится в заявлении министерства, отмечая и дипломатические последствия таких скандалов.
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