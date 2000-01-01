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YouTube 25.03 21:35   MIGnews.com

Лондон: тысячи британцев вышли на протест против Brexit

В субботу, 25 марта, тысячи британцев, проживающих в Лондоне, вышли на марш против выхода Британии из состава Евросоюза.
На многочисленный марш против Brexit по разным данным, вышли от 25 до 100 тысяч человек.

Марш под названием "Едины во имя Европы" завершился на площади у здания парламента. Там участники акции почтили память жертв теракта, который совершил Халид Масуд 22 марта. Митингующие держали в руках плакаты "Остановите Брексит", "С днем рождения, ЕС!"

Ранее сообщалось, что 29 марта текущего года британские власти объявят о старте процедуры выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза.

Напомним, что референдум о выходе Британии из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Почти 52% жителей Соединенного Королевства проголосовали за выход страны из союза. Тогда как жители Шотландии и Уэльса отвергли Brexit и заявили о желании остаться в Евросоюзе.
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