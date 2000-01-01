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Немецкий банк случайно лишился миллиардов долларов | Фото: Thinkstock25.03 20:55   MIGnews.com

Немецкий банк случайно лишился миллиардов долларов

Немецкий государственный банк развития KfW по ошибке перевел в 4 других банка несколько миллиардов долларов.

Всего банк чуть не потерял от 5 до 6 миллиардов долларов, согласно данным немецких СМИ. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник утверждает, что причиной ошибочного перевода стал технический сбой.

Из-за этого сбоя некоторые одиночные платежи были проведены несколько раз подряд. В самом банке заявили, что, заметив сбой программы, отменили все ошибочно проведенные платежи и начали расследование инцидента.

Отмечается, что крупнейший государственный банк Германии не впервые оказывается в такой ситуации. Так, в 2008 году он ошибочно перевел $300 млн. в американский банк Lehman Brothers вскоре после того, как тот объявил о своем банкротстве, пишет Би Би Си.
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