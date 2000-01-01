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YouTube 25.03 20:27   MIGnews.com

Венесуэла попросила ООН помочь с медикаментами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой увеличить поставки медпрепаратов в страну. Лидер государства заявил, что международная организация достаточно компетентна, чтобы нормализовать поставки и распределение медпрепаратов в Венесуэле.

Медицинская федерация Венесуэлы недавно сообщила, что в госпиталях осталось менее 5% необходимых лекарств.

В свою очередь, Мадуро во всем обвиняет экономическую войну против его правительства и резкое падение цен на нефть.

В прямом эфире государственного ТВ президент Венесуэлы заявил: "Я попросил поддержки у ООН, чтобы организация помогла излечить экономические и социальные травмы, нанесенные нашему народу".
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