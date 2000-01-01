25.03 18:51 MIGnews.com

Виновник атаки в Лондоне воевал в Боснии в рядах исламистов

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Террорист, который совершил жестокое нападение возле британского парламента в Лондоне на прошлой неделе, воевал на стороне исламистов в Боснии. Во время Боснийской войны 1992-1995 гг. он в рядах исламистской группировки "Аль-Муджахид".Боевики осуществляли расправы над сербским и хорватским мирным населением.Об этом сообщает сербское издание Blic со ссылкой на список боевиков группировки.Согласно данным газеты, террорист Халид Масуд добровольно прибыл в Боснию в мае 1993 года, где присоединился к арабским боевикам отряда "Аль-Муджахид".Отмечается, что отряд входил в состав третьего корпуса армии Боснии и Герцеговины.Даную информации изданию подтвердил член экспертной группы юго-восточной Европы по борьбы с терроризмом Джевад Галияшевич.Он заявил газете, что Халид Масуд 25 декабря 1995 года покинул Боснию.