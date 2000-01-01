25.03 18:26 MIGnews.com

Четыре египетских солдата погибли на Синае

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Четыре египетских военнослужащих погибли в результате взрыва, который поразил их бронеавтомобиль. Инцидент произошел в субботу, 25 марта, на Синайском полуострове. В настоящее время там проходят бои с боевиками террористической организации ISIS.Взрыв прогремел примерно в 20 км к югу от портового египетского города Эль-Ариш.Также министерство внутренних дел Египта сообщило, что вблизи Эль-Ариш в отдельном инциденте были убиты два сотрудника полиции. Однако ведомство не предоставило подробностей происшествия.Напомним, что в четверг, 23 марта, 10 египетских солдат погибли в результате двух взрывов в ходе столкновения с боевиками египетской ячейки "Исламского государства". Также в ходе спецоперации были убиты 15 боевиков. Еще 7 человек были арестованы.