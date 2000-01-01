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flickr 25.03 15:21   MIGnews.com

Аэропорт Кёльна эвакуируют из-за подозрительного предмета

Пассажиры и сотрудники аэропорта в Кёльне эвакуированы после того, как стражи порядка получили сообщение о подозрительном предмете, пишут немецкие СМИ.

По данным руководства аэропорта, работники заметили странный объект во время досмотра и просвечивания багажа одного из пассажиров.

Несмотря на это, подозреваемый не был задержан, после чего было объявлено об эвакуации.

Инцидент затронул порядка 500 человек, в настоящий момент работа терминала 1 приостановлена. Кроме того, 11 рейсов, как ожидается, будут осуществляться через другие терминалы аэропорта.
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