Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Аварии на золотых рудниках Китая: 11 погибших | Фото: Thinkstock25.03 22:04   MIGnews.com

Аварии на золотых рудниках Китая: 11 погибших

В результате аварии на двух соседних золотых рудниках в провинции Хэнань центрального Китая погибли 11 человек, сообщает официальное информационное агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Густой дым поглотил яму на золотом руднике Циньлин из группы China National Gold в городе Лингбао в пятницу утром, захватив 12 рабочих и 6 руководящих работников, сообщает агентство Xinhua в субботу, 25 марта.

Спасатели извлекли 7 тел в пятницу вечером. Из 10 человек, доставленных в больницу, один скончался, а остальные 9 пошли на поправку. Еще одно тело было извлечено в субботу днем.

Аналогичная авария произошла на соседнем золотом прииске в пятницу днем, сообщает Xinhua, сославшись на администрацию провинции по безопасности труда.

Из 6 рабочих, оказавшихся в ловушке, 4 были спасены, а 2 других были найдены мертвыми позднее вечером.

Ранее в субботу, 25 марта, на электростанции в Китае рухнула строительная платформа, в результате чего погибли 9 человек и были ранены 2 человека, как сообщила официальная информационная служба Xinhua.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:35
Лондон: тысячи британцев вышли на протест против Brexit
20:55
Немецкий банк случайно лишился миллиардов долларов
20:27
Венесуэла попросила ООН помочь с медикаментами
19:27
ЕС готовы сотрудничать с НАТО
18:51
Виновник атаки в Лондоне воевал в Боснии в рядах исламистов
18:26
Четыре египетских солдата погибли на Синае
16:13
Лидеры ЕС подписали декларацию по будущему после Brexit
15:51
ООН "ошеломлена" гибелью мирных жителей в Мосуле
15:21
Аэропорт Кёльна эвакуируют из-за подозрительного предмета
15:20
Террорист-смертник взорвал себя около аэропорта в Бангладеш
14:51
Меркель признала ошибки в работе руководства ЕС
14:20
РФ и КНР внесли в СБ ООН проект резолюции против химоружия
13:54
ЕС: прекратить продажу препаратов, тестированных в Индии
12:55
Авиаудар по тюрьме в Сирии: 16 погибших
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus