25.03 22:04 MIGnews.com

Аварии на золотых рудниках Китая: 11 погибших

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В результате аварии на двух соседних золотых рудниках в провинции Хэнань центрального Китая погибли 11 человек, сообщает официальное информационное агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.Густой дым поглотил яму на золотом руднике Циньлин из группы China National Gold в городе Лингбао в пятницу утром, захватив 12 рабочих и 6 руководящих работников, сообщает агентство Xinhua в субботу, 25 марта.Спасатели извлекли 7 тел в пятницу вечером. Из 10 человек, доставленных в больницу, один скончался, а остальные 9 пошли на поправку. Еще одно тело было извлечено в субботу днем.Аналогичная авария произошла на соседнем золотом прииске в пятницу днем, сообщает Xinhua, сославшись на администрацию провинции по безопасности труда.Из 6 рабочих, оказавшихся в ловушке, 4 были спасены, а 2 других были найдены мертвыми позднее вечером.Ранее в субботу, 25 марта, на электростанции в Китае рухнула строительная платформа, в результате чего погибли 9 человек и были ранены 2 человека, как сообщила официальная информационная служба Xinhua.