25.03 15:51 MIGnews.com

ООН "ошеломлена" гибелью мирных жителей в Мосуле

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Организация Объединенных Наций выразила глубокую обеспокоенность в субботу, 25 марта, в связи с сообщениями об инциденте в битве за иракский город Мосул, в результате которого было убито огромное число мирных жителей."Мы ошеломлены этой ужасной новостью о гибели людей", - заявила Лиза Гранде, координатор гуманитарной деятельности в Ираке.Местные чиновники и жители заявили в четверг, 23 марта, что десятки людей были захоронены в разрушенных зданиях после того, как в результате авианалета против исламских боевиков в районе Аль-Агхават-эль-Джадида прогремел мощный взрыв.Детали трагедии уточняются.