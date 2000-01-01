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ООН `ошеломлена` гибелью мирных жителей в Мосуле | Фото: Thinkstock25.03 15:51   MIGnews.com

ООН "ошеломлена" гибелью мирных жителей в Мосуле

Организация Объединенных Наций выразила глубокую обеспокоенность в субботу, 25 марта, в связи с сообщениями об инциденте в битве за иракский город Мосул, в результате которого было убито огромное число мирных жителей.

"Мы ошеломлены этой ужасной новостью о гибели людей", - заявила Лиза Гранде, координатор гуманитарной деятельности в Ираке.

Местные чиновники и жители заявили в четверг, 23 марта, что десятки людей были захоронены в разрушенных зданиях после того, как в результате авианалета против исламских боевиков в районе Аль-Агхават-эль-Джадида прогремел мощный взрыв.

Детали трагедии уточняются.
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