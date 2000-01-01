25.03 15:20 MIGnews.com

Террорист-смертник взорвал себя около аэропорта в Бангладеш

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Террорист-смертник взорвал бомбу в пятницу, 24 марта, возле полицейского поста на оживленной дороге недалеко от аэропорта Дакки, как сообщает полиция Бангладеш. Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.Сотрудники полицейского участка аэропорта "Нуре Азам Миа" сообщили, что взрыв, по-видимому, был терактом-самоубийством. Властям еще предстоит установить личность террориста-смертника, который, как известно, был в возрасте от 25 до 30 лет.В сообщении отмечается, что полиция оцепила район перед главным входом в аэропорт.Согласно заявлению аналитической группы SITE, террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракт, ссылаясь на информационное агентство Amaq.Отметим, что агентство Amaq, находящееся в ведении группировки, следит за деятельностью ISIS в режиме онлайн.