25.03 12:55 MIGnews.com

Авиаудар по тюрьме в Сирии: 16 погибших

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По меньшей мере, 16 человек погибли после авиаудара в пятницу вечером, 25 марта, в тюрьме провинции Сидди, где содержались мятежники Идлиба. Среди погибших были заключенные и сотрудники Обсерватории по правам человека в Сирии, как сообщает британское военное мониторинговое агентство.Идлиб является одним из важнейших опорных пунктов мятежников, в том числе джихадистских группировок, которые стремятся свергнуть президента Сирии Башара Асада, чьи военно-воздушные силы вместе с союзной Россией серьезно бомбардируют позиции мятежников.Британская обсерватория по правам человека в Сирии сообщила, что получила информацию о том, что некоторые из погибших были застрелены, когда пытались бежать из тюрьмы после того, как авиаудар был нанесен по одной ее стороне. В числе 16 погибших были два тюремщика.Население Идлиба, расположенного на северо-западе Сирии, было увеличено беженцами, включая многих из тех, кто покинул захваченные мятежниками анклавы в других районах страны после того, как армия и ее союзники заставили их сдаться.Хотя части Идлиба контролируются поддерживаемыми Турцией мятежниками, в том числе фракциями, которые сражаются под знаменем Свободной сирийской армии, в других районах доминируют исламская экстремистская группировка "Ахрар аш-Шам" и союзничество джихадистов "Тахрир-эш-Шам".Самым сильным компонентом "Тахрир-эш-Шама" является бывшая группировка "Фронт ан-Нусра", которая была официальным отделением "Аль-Каиды" в Сирии до прошлого года, когда она порвала формальные связи с глобальным движением.