25.03 11:51 MIGnews.com
Авария на электростанции в Китае: 9 погибших
В субботу, 25 марта, на электростанции в Китае рухнула строительная платформа, в результате чего погибли 9 человек и были ранены 2 человека, как сообщила официальная информационная служба Xinhua.
Авария в южной провинции Гуандун произошла на тепловой электростанции № 7 в столице провинции Гуанчжоу, как сообщает Xinhua, ссылаясь на источники в местном правительстве.
Правительство начало расследование, передает Xinhua. Подробности инцидента не сообщаются.
Напомним, в Китае произошел обвал на шахте, под землей остались 17 человек.
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