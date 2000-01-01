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Авария на электростанции в Китае: 9 погибших | Фото: Thinkstock25.03 11:51   MIGnews.com

Авария на электростанции в Китае: 9 погибших

В субботу, 25 марта, на электростанции в Китае рухнула строительная платформа, в результате чего погибли 9 человек и были ранены 2 человека, как сообщила официальная информационная служба Xinhua.

Авария в южной провинции Гуандун произошла на тепловой электростанции № 7 в столице провинции Гуанчжоу, как сообщает Xinhua, ссылаясь на источники в местном правительстве.

Правительство начало расследование, передает Xinhua. Подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, в Китае произошел обвал на шахте, под землей остались 17 человек.
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