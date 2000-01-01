25.03 11:22 MIGnews.com

11 обнаженных людей зарезали барана в лагерь смерти Освенцим

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11 мужчин и женщин в возрасте около 20 лет в пятницу, 25 марта, зарезали барана и сняли одежду в бывшем нацистском немецком лагере смерти Аушвиц-Биркенау, по данным полиции и музея на территории южной Польши.Люди в возрасте от 20 до 27 лет, чьи личности и мотивы неизвестны, затем приковали себя друг к другу перед печально известной дверью "Arbeit macht frei" ("Работа делает вас свободными"), говорится в заявлении музея.Государственный музей Аушвиц-Биркенау включает в себя 3 основных концентрационных лагеря: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Он посвящён убийствам в этих концлагерях во время Второй мировой войны. У музея есть разные задачи, в том числе исследования Холокоста при нацистском режиме.