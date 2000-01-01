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Умер последний маршал СССР Язов 25.02 10:10   MIGnews.com

Умер последний маршал СССР Язов

В Москве в ночь на 25 февраля скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Сообщается, что смерть наступила на 96-м году жизни в результате продолжительной болезни.

Похоронят Язова на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщает РИА Новости.

Комиссию по организации похорон возглавит министр обороны РФ или один из его замов.

Сообщается, что последнему маршалу СССР в ходе похорон будут оказаны все положенные воинские почести.


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