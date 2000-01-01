25.02 10:10 MIGnews.com

Умер последний маршал СССР Язов

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В Москве в ночь на 25 февраля скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Сообщается, что смерть наступила на 96-м году жизни в результате продолжительной болезни.Похоронят Язова на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщает РИА Новости.Комиссию по организации похорон возглавит министр обороны РФ или один из его замов.Сообщается, что последнему маршалу СССР в ходе похорон будут оказаны все положенные воинские почести.