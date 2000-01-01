25.02 16:00 MIGnews.com

Коронавирус: в Италии мародеры маскируются под Красный Крест

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Население северных регионов Италии, пострадавших от вспышки эпидемии смертоносного китайского коронавируса, терроризируют мародеры, которые маскируются под представителей гуманитарной организации Красный Крест.Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил советник по вопросам благосостояния Ломбардии Джулио Галлера.По его словам, населению этих регионов ни в коем случае не стоит никому открывать двери."В красной зоне были люди, одетые в форму Красного Креста. Они мародеры, которые ходят в дома людей. Там нет добровольцев Красного Креста или каких-либо других организаций", - заявил Галлера.