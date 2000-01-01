Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак | Фото:25.02 13:39   MIGnews.com

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Во вторник, 25 февраля, стало известно, что скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак.

Об этом сообщает Sky News – Arabia.

Мубарак скончался в 91 год. За несколько недель до смерти он перенес операцию в каирской больнице. Уточняется, что у него возникли осложнения, в связи с чем бывшего президента поместили в реанимационное отделение.

По словам его адвоката, Мубарак находился в отделении интенсивной терапии с прошлого месяца после переутомления. Более того, он перенес операцию на его кишечнике. Почти сразу после хирургической процедуры в соцсетях появились слухи о смерти экс-президента, однако власти дали опровержение.

Мухаммад Хосни Мубарак родился 4 мая 1928 года в деревне аль-Мусылха. После окончания школы поступил в Каирскую военную академию, которую с отличием закончил в 1949 году, получив звание лейтенанта.

Он был вице-президентом Египта, а в начале 1981 года возглавил правящую Национально-демократическую партию. Мубарак управлял Египтом в течение трех десятилетий с 1981 года и был заключен в тюрьму после "арабской весны", которая положила конец его правлению. Против него и сыновей были выдвинуты обвинения в коррупции, злоупотреблении служебным положением и отдаче преступного приказа стрелять по демонстрантам.

Он четырежды переизбирался на президентский пост, пережил несколько покушений на убийство, сохранил мирный договор с Израилем.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:21
ЦИК создаст "карантинные" избирательные участки
13:19
"НДИ страшнее КГБ"
13:06
Франция намерена бороться с "исламистским сепаратизмом"
12:55
Нетаниягу: Путин сорвал антиизраильскую резолюцию в ООН
12:37
40-70% населения заразится коронавирусом
12:16
Ураган мощно ударил по поместью Джорджа Клуни
11:59
Рейтинг по борьбе с курением: Израиль вошел в десятку
11:34
Офер Максимов: украл 250 млн, и теперь работает сварщиком
11:34
Из Израиля вывезены 417 граждан Южной Кореи
11:13
Отставке Асада помешал Сулеймани
10:59
Став Шафир угрожают смертью
10:40
Ограничения для юга Израиля отменены
10:31
Совбез: решение конфликта - два государства для двух народов
10:10
Умер последний маршал СССР Язов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus