Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Мубарак скончался в 91 год. За несколько недель до смерти он перенес операцию в каирской больнице. Уточняется, что у него возникли осложнения, в связи с чем бывшего президента поместили в реанимационное отделение.
По словам его адвоката, Мубарак находился в отделении интенсивной терапии с прошлого месяца после переутомления. Более того, он перенес операцию на его кишечнике. Почти сразу после хирургической процедуры в соцсетях появились слухи о смерти экс-президента, однако власти дали опровержение.
Мухаммад Хосни Мубарак родился 4 мая 1928 года в деревне аль-Мусылха. После окончания школы поступил в Каирскую военную академию, которую с отличием закончил в 1949 году, получив звание лейтенанта.
Он был вице-президентом Египта, а в начале 1981 года возглавил правящую Национально-демократическую партию. Мубарак управлял Египтом в течение трех десятилетий с 1981 года и был заключен в тюрьму после "арабской весны", которая положила конец его правлению. Против него и сыновей были выдвинуты обвинения в коррупции, злоупотреблении служебным положением и отдаче преступного приказа стрелять по демонстрантам.
Он четырежды переизбирался на президентский пост, пережил несколько покушений на убийство, сохранил мирный договор с Израилем.