Греция: массовые столкновения из-за лагеря мигрантов

По словам очевидцев, около 500 человек пытались заблокировать выгрузку в порту тяжелой техники, что сопровождалось подкреплением со стороны полиции накануне начала строительства на эгейском острове.
Жители пытались перекрыть доступ к стройплощадке, из-за чего начались беспорядки, переросшие в столкновения с правоохранителями
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Планируется, что место содержания мигрантов на Лесбосе будет закрытым лагерем, который жестко контролирует доступ и заменит нынешний лагерь с открытым доступом в Мории на 3 тысячи человек. Сейчас в нем находятся более 18 тысяч искателей убежища.
Греческие власти планируют построить подобные центры на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос.