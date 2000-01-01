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Греция: массовые столкновения из-за лагеря мигрантов | Фото:26.02 03:59   MIGnews.com

Греция: массовые столкновения из-за лагеря мигрантов

Во вторник, 25 февраля, на греческих островах Лесбос и Хиос произошли столкновения между полицией и жителями, выступающими против строительства центра содержания мигрантов.

Об этом сообщает Reuters.

По словам очевидцев, около 500 человек пытались заблокировать выгрузку в порту тяжелой техники, что сопровождалось подкреплением со стороны полиции накануне начала строительства на эгейском острове.

Жители пытались перекрыть доступ к стройплощадке, из-за чего начались беспорядки, переросшие в столкновения с правоохранителями
.
Планируется, что место содержания мигрантов на Лесбосе будет закрытым лагерем, который жестко контролирует доступ и заменит нынешний лагерь с открытым доступом в Мории на 3 тысячи человек. Сейчас в нем находятся более 18 тысяч искателей убежища.

Греческие власти планируют построить подобные центры на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос.




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