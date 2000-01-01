Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Кувейт прекратил полеты в Италию, Таиланд и Южную Корею 26.02 08:24   MIGnews.com

Кувейт прекратил полеты в Италию, Таиланд и Южную Корею

Пресс-служба Генерального управления гражданской авиации Кувейта обнародовала сообщение, в котором говорится о приостановке полетов несколько стран для предотвращения распространения коронавируса COVID-2019. Уточняется, что речь идет о таких странах, как Южная Корея, Тайланд и Италия.

"Авиасообщение с Южной Кореей, Тайландом и Италией приостанавливается в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения Кувейта после появления в этих государствах случаев заболевания новым типом коронавируса COVID-2019", - говорится в сообщении, пишет Reuters.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:08
Опрос: правые лидируют
07:42
Арабский Треугольник против жизни под ПА
07:29
Ашкенази: Нетаниягу лжет, предлагал мне пост министра
07:16
"Когда записи опубликуют, Ашкенази придется уйти"
07:01
Коронавирус: число жертв перевалило за 2700
06:45
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:30
На пороге большой войны: в Идлибе началась "мясорубка"  
05:37
Коронавирус сорвал съемки фильма "Миссия невыполнима"
04:32
В Польше продавщица отбилась от грабителя шваброй
03:59
Греция: массовые столкновения из-за лагеря мигрантов
02:47
Умер самый старый мужчина на планете
01:40
Харрисон Форд: новый "Индиана Джонс" превзойдет Marvel
00:30
На Марсе зафиксированы подземные толчки
23:39
Ferrari закрыла музеи из-за COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus