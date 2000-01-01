Кувейт прекратил полеты в Италию, Таиланд и Южную Корею
Пресс-служба Генерального управления гражданской авиации Кувейта обнародовала сообщение, в котором говорится о приостановке полетов несколько стран для предотвращения распространения коронавируса COVID-2019. Уточняется, что речь идет о таких странах, как Южная Корея, Тайланд и Италия.
"Авиасообщение с Южной Кореей, Тайландом и Италией приостанавливается в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения Кувейта после появления в этих государствах случаев заболевания новым типом коронавируса COVID-2019", - говорится в сообщении, пишет Reuters.